В правительстве Польши объяснили, почему не пригласили Навроцкого на конференцию URC

Представитель польского правительства Адам Шлапка заявил, что "удивлен дискуссии" об отсутствии приглашения для президента Польши на Конференцию по восстановлению Украины (URC).

Об этом он сказал в эфире Polsat News, передает "Европейская правда".

Представитель правительства считает заявления об отсутствии приглашения политической игрой.

"Возможно, господин Рафал Лешкевич не знает, как выглядят различные форматы встреч. Министр Марчин Пшидач, бесспорно, это прекрасно знает, поэтому когда он здесь это ставит под сомнение, то видно, что это игра", – оценил представитель правительства.

Как он пояснил, "существуют различные виды мероприятий", "имеющие разный формат". "В начале президентского срока господин президент также организовывал встречи со странами Балтии и Северной Европы, и это была его президентская формула на тот момент, которая касалась каких-то вопросов безопасности. Он не приглашал никого из правительства", – отметил Шлапка.

Спикер заявил, что URC 2026 – это "правительственный формат". "Подобная конференция по вопросам восстановления также проходила в Берлине, а ранее – в Риме. Там не было ни президента Германии, ни президента Италии", – напомнил политик.

"Здесь вообще нет никакой злонамеренности, но скажем себе честно: президентский дворец не проявлял ни капли интереса к этой конференции, разве что негативный", – добавил он.

Он тоже заявил об отсутствии сигналов того, что президент Владимир Зеленский не приедет на Конференцию по восстановлению Украины в Гданьск.

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач накануне заявил, что Кароль Навроцкий не получил приглашение на Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится на этой неделе в Гданьске.