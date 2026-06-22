У Навроцкого заявляют, что его не пригласили на Конференцию по восстановлению Украины

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Кароль Навроцкий не получил приглашение на Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится на этой неделе в Гданьске.

Заявление Пшидача приводит агентство PAP, сообщает "Европейская правда".

Как отметил представитель президентской канцелярии, именно поэтому Навроцкий не собирается посещать мероприятие.

Пшидача спросили о возможном участии президента Навроцкого в мероприятии "Конференция по восстановлению Украины" – встрече лидеров стран, поддерживающих Украину, а также министров, инвесторов и представителей компаний, заинтересованных в инвестировании в восстановление Украины, которая состоится в четверг и пятницу в Гданьске.

В ответ он отметил, что Навроцкий не получил приглашения на конференцию в Гданьске.

Он добавил, что, насколько ему известно, приглашения зарубежным партнерам на это мероприятие совместно рассылали премьер-министр Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский.

"Президента не пригласили, поэтому… он не собирается посещать мероприятие, на которое его не пригласил премьер-министр Дональд Туск. Ни один из подчиненных ему чиновников также не собирается туда ехать из-за отсутствия приглашений, – сообщил Пшидач.

Он также выразил надежду, что во время мероприятия в этом году Туск сосредоточится на "интересах Польши, а не только на сборе средств для Владимира Зеленского".

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Также возник вопрос, поедет ли Зеленский на Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в этом году в польском Гданьске.

Президент Украины заявил, что решение о лишении его ордена Белого Орла связано с внутренней политической борьбой в Польше и разжиганием настроений неприязни к украинцам.

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