Лидеры ЕС согласовали продление санкций против РФ на вдвое более длительный срок

Впервые с начала российской агрессии лидеры ЕС согласились с предложением продлить санкции против России на 12 месяцев, а не на 6, как это было до сих пор.

Об этом сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Такое решение было принято по итогам заседания Европейского совета, которое началось с участием президента Украины Владимира Зеленского и продолжилось после его отъезда в кругу лидеров ЕС.

Эти переговоры в общей сложности длились примерно 3,5 часа и завершились незадолго до полуночи по киевскому времени.

"Обсуждение по Украине завершено. Лидеры ЕС приняли выводы саммита по Украине и решили продлить действие санкций против России на 12 месяцев", – заявила журналистам в Брюсселе пресс-секретарь президента Евросовета Мария Томасик.

Решение о продлении санкций на 12 месяцев стало прецедентом для ЕС, поскольку с 2015 года, в том числе на протяжении всего периода полномасштабной войны, государства ЕС должны были продлевать санкции раз в полгода, что давало отдельным столицам, в частности Будапешту, возможность торговаться по этому поводу. Изменение периода стало возможным после поражения Орбана на выборах.

Напомним, накануне саммита источники сообщили, что ЕС может согласовать продление санкций против РФ сразу на год, поскольку вето по этому вопросу больше нет.

Как известно, при премьерстве Виктора Орбана Венгрия регулярно блокировала санкционные и другие решения ЕС, требуя тех или иных уступок. Нередко к блокированию присоединялась также Словакия.

Сейчас, на фоне работы над 21-м пакетом санкций ЕС против России, препятствием стала позиция Болгарии – из-за включения в списки патриарха Кирилла.