В МИД Болгарии подтвердили, что не хотят видеть патриарха Кирилла в санкционном списке

Болгария считает, что включение российского патриарха Кирилла в санкционный список в рамках нового, 21-го пакета санкций ЕС против России не окажет экономического влияния на Россию и может быть расценено как вмешательство Евросоюза в религиозные дела.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Болгарии Велиславы Петровой, сделанном в среду, 17 июня, текст которого имеется в распоряжении "Европейской правды".

Глава МИД Болгарии Велислава Петрова объяснила, почему Болгария не поддерживает предложенный Еврокомиссией 21-й пакет санкций ЕС против России.

"Болгария является частью общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза и поддерживает европейское единство. Однако эффективное внедрение санкций требует, чтобы они действительно способствовали созданию условий для дипломатического урегулирования конфликта… Смешение политического и религиозного измерений несет риск дальнейшей поляризации и эскалации военного конфликта", – говорится в заявлении министра Петровой.

Вместе с тем, по её словам, "чтобы быть оправданными и эффективными, санкции должны оказывать ощутимое экономическое воздействие, а не носить лишь символический характер".

"Европейский Союз не должен выступать в качестве стороны, вмешивающейся во внутренние религиозные дела православной веры", – убеждены в МИД Болгарии.

Велислава Петрова также отметила, что не только Болгария ставит под сомнение предложение о 21-м пакете санкций: "ряд государств-членов выразил предостережения по поводу различных элементов предложенного пакета".

"Это является нормальной частью процесса формирования общей позиции и не представляет собой необычную практику. Болгария последовательно отстаивает свои национальные интересы, одновременно поддерживая усилия по деэскалации напряженности и определению устойчивого пути к эффективному прекращению боевых действий", – подытожила глава МИД Болгарии.

Как сообщала "Европейская правда", Болгария не поддерживает 21-й пакет санкций ЕС против РФ из-за включения в него главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 июня представила подготовленный ЕС новый, 21-й пакет санкций ЕС против России.

В него, в частности, предлагается включить запрет на въезд в ЕС бывших российских комбатантов, воевавших против Украины.

По данным источников "Европейской правды", 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.

Стоит отметить, что 21-й пакет санкций против России должен быть одобрен Советом ЕС единогласно.