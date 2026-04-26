Партнеры объявили о выделении 100 млн евро на поддержку Украины в рамках "энергетического Рамштайна"

Вице-премьер-министр и министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что партнеры Украины объявили о дополнительных взносах в Фонд поддержки энергетики на сумму около 100 млн евро.

Об этом он сказал в воскресенье, 26 апреля, во время международной конференции "Энергетический Рамштайн", передает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Шмыгаль отметил, что в рамках Фонда поддержки энергетики внедрен новый инструмент – формирование стратегических резервов на случай чрезвычайных ситуаций в энергосекторе.

По его словам, сфера деятельности Фонда будет расширена – получателями помощи из него станут муниципальные объекты.

Он рассказал о новых взносах украинских партнеров в этот Фонд.

"В Фонд поддержки энергетики объявлено 100 млн евро взносов. Это демонстрирует новый уровень единства и доверия к Украине", – заявил Шмыгаль.

Впрочем, он признал, что дефицит Фонда составляет 829 млн евро.

Напомним, 24 февраля лидерам ЕС и стран-членов во время визита в Киев показали разбитую российскими ударами ТЭЦ.

26 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что первый транш из 90 млрд Украина будет направлять "на внутреннее производство средств защиты", а также – на энергетику.