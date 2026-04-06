Россия угрожает странам Балтии за якобы предоставление неба для украинских ударов

В Москве заявили, что "предупредили о последствиях" государства Балтии за, как утверждает Россия, "предоставление неба" для ударов Украины по портам РФ на Балтийском море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует "Интерфакс".

Захарова заявила, что Россия "сделала предупреждение" странам Балтии из-за якобы разрешения использовать Украине их воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории.

"Этим странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у этих режимов, этих стран, ума хватит, они прислушаются. Если нет, будут дело иметь с ответом", – сказала она.

Несколько дней назад подобные высказывания звучали от спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Как известно, после первых случаев попадания украинских беспилотников, летевших атаковать порты РФ на Балтийском море, на территорию стран Балтии в российском информационном пространстве начали разгонять слухи о том, что это связано с предоставлением балтийскими государствами своего воздушного пространства для пролета украинских БпЛА.

В Латвии отметили, что Россия начала дезинформационную кампанию на эту тему, и выразили Москве протест по этому поводу; в Эстонии прямо отрицают российские обвинения о "предоставлении разрешения Украине".

В МИД Украины извинились перед партнерами за инциденты и говорят, что беспилотники скорее всего заблудились под влиянием российских средств РЭБ.

Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия умышленно сбивает с курса украинские беспилотники так, чтобы они попадали в страны Балтии.

Кратчайший прямой маршрут из Украины на север к портам РФ вокруг Петербурга пролегает мимо восточных границ Беларуси (или напрямую над ее восточными районами), Латвии и Эстонии.