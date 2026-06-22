Зеленский: Навроцкий поступает как Орбан, это плохо кончится

Президент Украины Владимир Зеленский провел параллели между действиями президента Польши Кароля Навроцкого и экс-премьера Венгрии Виктора Орбана в том, что он использует украинскую тематику в политических интересах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он на выходных заявил в интервью ТСН.Неделя.

Зеленский отметил, что не понимает тех польских политиков, которые играют на антиукраинских сантиментах в части польского общества.

"Мы с поляками не можем быть не партнерами или не друзьями, потому что мы – соседи. Если ты не партнер, не друг – то кто ты? Потом это превращается, с годами, с десятилетиями, в то, что у нас с русскими – неуважение, агрессию, радикализацию общества. В то, что делал Орбан. Который ставил военных на свою границу возле нашей. Для чего были эти сигналы?..." – отметил Зеленский.

"Ненависть в обществе приведет к чему? К рейтингам. Это политическая борьба, которая может плохо закончиться. Очень плохой эскалацией. Я считаю, что на ненависти нельзя зарабатывать политические дивиденды", – сказал президент Украины. Он напомнил, что Кароль Навроцкий после вступления в должность не спешил с первым визитом в Украину и в конце концов встреча президентов состоялась на территории Польши; во время нее Навроцкий вручил Зеленскому книгу о преступлениях на Волыни.

"Я же об этом не говорю. Мы не выходили с этим на пресс-конференцию... Я спокойно с этим живу", – отметил Владимир Зеленский.

"Сейчас мы защищаем Польшу. Мы защищаем Европу – не наоборот. Защищают наши бойцы, гибнут украинцы. И когда они выбирают для себя название – они выбирают. Сотни раз я подписал такие указы во время войны. Ни разу я не давал нашим бойцам "свое" название, не говорил, что нравится и не нравится... Я как президент должен их поддержать (...) и если их мотивируют имена, исторические фигуры, которых они уважают, если для них это важно – я должен делать то, что они скажут", – отметил президент, отметив, что считает врученный ему орден от Польши наградой не только себе, но и украинскому народу и в частности украинской армии.

Зеленский сказал, что предоставил президенту Польши именно такие объяснения относительно решения с наименованием подразделения ССО в честь УПА.

"Польша должна это понимать. Кроме исторических вопросов, которые мы, кстати, открыто проговариваем, есть еще уважение к настоящему, к нашей армии и к будущему. Без Украины Польшу никто не сможет защитить. Если Украины нет – защищенной Польши больше нет", – подчеркнул президент.

"После того, как он принял это решение, это означает, что он продолжает политическую борьбу внутри своего государства за счет поднятия настроений, ненависти к украинцам – то, что делал Орбан. Плохая история, считаю, что она закончится плохо", – сказал он.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд украинских действующих и бывших чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Также встал вопрос, поедет ли Зеленский на нынешнюю Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в польском Гданьске.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

В канцелярии президента Польши объяснили, почему отобранная у Зеленского награда до сих пор остается у таких фигур как Бенито Муссолини, Екатерина II и "друг Кремля" Герхард Шредер, назвали возвращение ордена по почте дополнительным оскорблением и сравнили наименование в честь УПА с тем, если бы в Германии какое-то подразделение назвали в честь "героев СС".

Подробнее читайте в статье Война не только против Зеленского: как Кароль Навроцкий объединил Украину и что будет дальше.