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Франция снова перехватила танкер "теневого флота" России

Новости — Четверг, 25 июня 2026, 13:17 — Ольга Ковальчук

Французские военные задержали подпадающий под санкции танкер "теневого флота" России в Средиземном море у берегов Сицилии.

Об этом в соцсетях сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет "Европейская правда".

Во вторник Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер Deliver, принадлежащий "теневому флоту" РФ.

Согласно данным ресурса MarineTraffic, судно шло под флагом Камеруна и направлялось из российского порта Приморск в Сингапур.

Макрон отметил, что Франция захватила танкер, подпадающий под санкции, через несколько дней после того, как аналогичную операцию провела Великобритания, задержав судно SMYRTOS, что свидетельствует о решимости европейцев.

Президент Франции также подчеркнул, что Европа будет продолжать оказывать давление на Россию, увеличивая для неё стоимость войны.

"Мы не позволим "теневому флоту" обходить санкции и финансировать российские военные действия. Европа решительна. Она приложит все необходимые усилия, чтобы увеличить стоимость войны для России и обеспечить достижение прочного и долгосрочного мира в Украине", – заявил Макрон.

Напомним, 31 мая Франция задержала российский нефтяной танкер Tagor в Атлантическом океане. Это стало четвертым случаем перехвата страной судов "теневого флота" РФ. Предыдущие три танкера были задержаны, а затем смогли продолжить путь после уплаты штрафов.

СМИ сообщили, что правительство Великобритании рассматривает план продажи 98 тысяч тонн сырой российской нефти с захваченного Лондоном танкера "теневого флота" для передачи средств Украине.

Подробнее об этом читайте в статье Русофобия для борьбы с кризисом: почему правительство Великобритании решилось захватить российский танкер.

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Франция Россия санкции
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