Франция задержала подсанкционный танкер РФ в Атлантическом океане

Военно-морские силы Франции задержали российский нефтяной танкер Tagor в Атлантическом океане в воскресенье.

Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в своем X, передает "Европейская правда".

Макрон сообщил, что операция была проведена в Атлантическом океане в международных водах при поддержке ряда партнеров, в частности Великобритании.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



– Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

Он заверил, что операция проводилась в строгом соответствии с морским правом.

"Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более 4 лет. Эти суда, которые не соблюдают самые элементарные правила морской навигации, также представляют угрозу для окружающей среды и безопасности всех", – подчеркнул Макрон.

Напомним, в начале мая береговая охрана Швеции задержала судно, подпадающее под санкции, у побережья Треллеборга.

Также стало известно, что Румыния и Болгария продвигаются в вопросе создания хаба безопасности для контроля перевозок на Черном море, чтобы, в том числе, выявлять потенциальные маршруты для "теневого флота" России.