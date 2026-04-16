Во Франции отпустили танкер "теневого флота" РФ после уплаты штрафа

Танкер российского "теневого флота" Deyna, ранее задержанный французскими военными, покинул территориальные воды Франции после уплаты штрафа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила Средиземноморская префектура Франции.

Судно Deyna, принадлежащее "теневому флоту" танкеров России, было задержано французскими военными 20 марта на основании подозрения в использовании фальшивого флага. Танкер шел под флагом Мозамбика и направлялся из российского Мурманска.

23 марта 2026 года компания, владеющая судном, была приговорена Марсельским судом к уплате штрафа.

Как сообщили в префектуре, компания перечислила сумму на счета Агентства по управлению и взысканию арестованных и конфискованных активов (AGRASC) и обязалась как можно скорее получить новый флаг.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом префект департамента Буш-дю-Рон снял арест с судна, и оно покинуло французские территориальные воды. В ведомстве добавили, что Deyna будет оставаться под наблюдением морских служб во время транзита и до выхода из вод, находящихся под юрисдикцией Франции.

Напомним, с сентября прошлого года Франция задержала три танкера, относящихся к "теневому флоту" РФ.

В конце марта во Франции приговорили к году тюремного заключения китайского капитана российского танкера Boracay, захваченного в прошлом году французским флотом у берегов Бретани.

А 22 января Франция при поддержке Великобритании задержала танкер Grinch недалеко от берегов Испании – после проверки документов, которые подтвердили подозрения относительно фальшивого флага судна. Танкер принадлежит к "теневому флоту" России и находится под санкциями ЕС и Великобритании.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон сообщил ему о планах отпустить танкер в связи с требованиями законодательства.

Тем временем Великобритания разрешила своим военным абордаж судов "теневого флота" РФ в британских водах.