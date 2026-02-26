В Сербии появились граффити с оскорблениями в адрес украинского посла

В центре сербского города Новый Сад 25 февраля появились граффити с оскорблениями в адрес посла Украины в Сербии Александра Литвиненко.

Об этом сообщила балканская служба "Радио Свобода", информирует "Европейская правда".

Граффити появилось на следующий день после того, как в городе осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Официально не сообщалось, был ли кто-то привлечен к ответственности за предыдущие осквернения памятника.

Посольство Украины в Белграде отреагировало на это, осудив повреждение памятника украинскому поэту как позорный акт.

Напомним, ранее неизвестные злоумышленники совершили акт вандализма над памятником Армии Крайовой на Центральном кладбище в польском Щецине.

Также в Польше расследовали инцидент с памятником жертвам Волынской трагедии, на котором нарисовали революционный красно-черный флаг ОУН и оставили надпись "Слава УПА".