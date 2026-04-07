Литовца осудили за осквернение украинского флага и повреждение авто

Литовца приговорили к заключению на три месяца за осквернение государственного символа Украины, разжигание ненависти к национальной группе и нарушение общественного порядка.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Паневежиский районный суд вынес приговор на этой неделе, объединив новый 50-дневный срок с предыдущим приговором.

Обвиняемый, 28-летний Лукас Вайчеконис, который работал водителем сервиса вызова автомобилей в Паневежисе, был признан виновным в похищении украинского флага из здания Специальной следственной службы в городе и повреждении автомобиля с украинскими номерными знаками.

Как отмечается, инцидент произошел в июне 2024 года. Ночью со здания был снят официально поднятый украинский флаг. Позже той же ночью его нашли в другой части города, воткнутым в разбитое окно автомобиля Toyota с украинскими номерными знаками.

После задержания Вайчеконис признался, что снял флаг и засунул его в автомобиль, разбив все его окна молотком. Он признал, что выбрал этот автомобиль именно из-за его украинских номерных знаков.

Автомобиль принадлежал литовцу, который до войны поселился в Украине и создал там семью.

Осенью 2023 года в Вильнюсе четверо человек, трое из которых находились в пьяном состоянии, осквернили украинский флаг.

Летом 2025 года суд в Праге оправдал семерых активистов, которых хотели привлечь к уголовной ответственности за рисунок флага Украины перед так называемыми "русскими домами" – жилым комплексом посольства России в Чехии.