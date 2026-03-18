В Латвии предлагают запретить ставить на радио музыку подсанкционных исполнителей

В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) предлагает запретить трансляцию музыки исполнителей, в отношении которых введены санкции, на латвийских радиостанциях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В то же время депутат оппозиционного Национального объединения Артурс Бутанс подал поправку, предложив установить, что в программах и передачах электронных СМИ не должны использоваться музыкальные произведения лиц, в отношении которых применяются международные или национальные санкции.

Также сообщается, что Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам до сих пор рассматривает вопрос о прекращении деятельности радиостанций, вещающих на русском языке, отметила председатель комиссии Лейла Расима.

Расима сообщила, что письмо NEPLP с призывом ограничить русскоязычные радиостанции было получено комиссией месяц назад и не содержало указаний на срочность вопроса.

Председатель NEPLP Иварс Аболиньш призвал депутатов Сейма принять решение о прекращении деятельности радиостанций, вещающих на русском языке.

Он подчеркнул, что Латвии не следует финансировать работу радиостанций на русском языке. По его мнению, государство фактически финансирует такие радиостанции, поскольку все они используют бесплатно предоставленные частоты, которые являются государственной собственностью и наиболее ценной частью бизнеса.

Аболиньш отметил, что прошло уже более месяца с того момента, как NEPLP подал в парламентскую комиссию предложение постепенно, в течение восьми лет, прекратить деятельность русскоязычных радиостанций. Он упрекнул председателя комиссии Расима за то, что этот вопрос не был включен в повестку дня.

Тем временем в Литве предлагают ввести запрет на въезд в страну сроком на пять лет для артистов, выступавших в России или Беларуси.

Напомним, 23 февраля в Литве мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне с предложением предусмотреть в законе, чтобы исполнители, выступающие в России и Беларуси, не могли давать концерты в Литве.

До этого, 20 февраля, министр внутренних дел Владислав Кондратович запретил рэперу Гио Пика (настоящее имя – Георгий Джиоев) въезд в Литву.