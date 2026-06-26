Упрощенное получение гражданства Украины станет доступным и для этнических украинцев Молдовы

По инициативе МИД правительство расширило возможности для получения украинского гражданства в упрощенном порядке и включило в перечень государств Республику Молдову.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в Facebook.

Он назвал принятое решение стратегически важным.

По словам министра, это очередной шаг в реализации новой редакции Закона "О гражданстве Украины". Ранее новая процедура получения гражданства Украины без отказа от имеющегося стала доступна для этнических украинцев из стран ЕС, Великобритании, Канады, США, Норвегии, Швейцарии и Исландии.

"Теперь этот правовой механизм открыт и для наших соседей – граждан Республики Молдова", – написал Сибига.

"Для нас включение Молдовы в список – это не просто формальное расширение географии. Это логичный шаг в отношениях со страной, с которой мы разделяем и общую границу, и общий путь в Европейский Союз. Страной, которая с первых дней полномасштабного вторжения оказывает помощь нашим гражданам и поддерживает Украину", – пояснил он.

Министр отметил, что в Молдове проживает большая и активная украинская община.

"Кроме того, решение Украины является логичным, продуманным и своевременным ответом на попытки государства-агрессора дестабилизировать дружественную Молдову посредством манипуляций с вопросом гражданства для жителей Приднестровского региона соседнего государства", – добавил он.

Напомним, в мае правитель РФ подписал указ о возможности для жителей Приднестровья получать российское гражданство по упрощенной процедуре.

В Кишиневе после этого подчеркнули, что такие российские предложения сопряжены с рисками – в частности, с приобретением российского гражданства приднестровцы рискуют получить повестку и оказаться на войне.