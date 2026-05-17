Санду: РФ може використати спрощене надання громадянства жителям Придністров’я для мобілізації

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що указ кремлівського правителя Владіміра Путіна про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров’я може бути використане з метою мобілізації мешканців молдовського регіону на війну проти України.

Заяву молдовської президентки наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Санду зазначила, що "ймовірно, їм (РФ. – Ред.) потрібно більше людей, щоб відправити їх на війну в Україну".

Вона припустила, що це одна з тактик Росії, спрямована на те, щоб погрожувати Молдові у зв’язку з її зусиллями щодо реінтеграції Придністров’я.

"З початку війни в Україні більшість жителів цього регіону прийняли молдавське громадянство, оскільки вважали, що з громадянством Республіки Молдова вони будуть у більшій безпеці, ніж з громадянством Росії", – заявила Санду.

На запитання, чи може Путін заблокувати вступ Молдови до ЄС через придністровське питання, Санду відповіла, що "тільки ЄС може вирішити, чи стане Молдова частиною ЄС, чи ні. Росія тут ні до чого".

Нагадаємо, у суботу Путін затвердив указ про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров’я.

Після указу Путіна президент України Володимир Зеленський дав доручення сконтактувати з Молдовою з цього приводу.

