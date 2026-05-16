Путін спростив отримання громадянства Росії для жителів Придністров’я

Правитель Росії Владімір Путін затвердив указ про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров’я.

Як повідомляє "Європейська правда", документ було опубліковано на російському офіційному порталі правової інформації, його також наводить видання Newsmaker.

Згідно з документом, право на отримання російського громадянства за спрощеною процедурою отримали іноземні громадяни або особи без громадянства, які досягли 18-річного віку та постійно проживали на день набрання чинності указу в Придністров’ї.

У документі зазначено, що рішення було прийнято "з метою захисту прав і свобод людини та громадянина, керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права".

Згідно з указом, мешканці регіону можуть подати документи на російське громадянство, не дотримуючись перших трьох пунктів, зазначених у законі "Про громадянство РФ".

Такими трьома пунктами є постійне проживання в Росії протягом п’яти років; володіння російською мовою; знання історії Росії.

Раніше цього тижня прем’єр Молдови Александру Мунтяну сказав, що шанси на реінтеграцію Придністров’я зараз "більші, ніж будь-коли", хоча і йдеться про перспективу років.

Президентка Молдови Мая Санду зазначила, що Кишинів вже допомагає мешканцям невизнаного Придністров’я у різні способи, проте не може фінансувати регіон, доки там залишаються російські військові.

