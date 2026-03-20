Молдова раскритиковала посольство РФ за утечку официальной ноты

В Министерстве иностранных дел Молдовы обвинили российское посольство в нарушении конфиденциальности официальной переписки после публикации ноты протеста, которую вручили назначенному послу Олегу Озерову из-за загрязнения Днестра.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В комментарии изданию в МИД подтвердили подлинность опубликованной ноты для российского посла на румынском языке, но отметили, что русскоязычная версия составлялась не МИДом.

В ведомстве назвали распространение этого документа "нарушением дипломатической практики и обычаев, касающихся конфиденциальности официальной переписки".

"МИД расценивает этот случай как новый недружественный шаг, подрывающий доверие к деятельности дипломатов посольства России в Кишиневе", – заявили в Министерстве иностранных дел Молдовы.

Напомним, речь идет о ноте, врученной назначенному российскому послу Олегу Озерову 17 марта в связи с загрязнением Днестра нефтепродуктами в результате российских ударов по украинской ГЭС. Вместе с нотой ему вручили также бутылку грязной воды из Днестра.

В посольстве РФ после этого отвергли обвинения, а переданную послу бутылку с водой назвали "очередной пиар-акцией".

18-19 марта показатели качества воды в Днестре улучшились, в четверг власти Молдовы анонсировали постепенное восстановление централизованного водоснабжения в ряде городов на севере страны, где его не было с 14 марта. Днестр является источником воды для 80% населения Молдовы.