Посольство РФ возмутилось, что Молдова не пустила назначенного посла к заключенной Гуцул

Посольство России в Молдове раскритиковало Кишинев за "двойные стандарты" после того, как назначенному послу не разрешили посетить заключенную башканку автономного региона Гагаузия, избранную от пророссийской политсилы "Шор".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В посольстве России возмутились отказом Молдовы пустить назначенного послом Олега Озерова к заключенной Гуцул, которая отбывает наказание по делу о незаконном финансировании партии "Шор".

В посольстве заявили, что Озеров хотел навестить ее "по гуманитарным соображениям".

"Это нормальная, устоявшаяся международная практика, полностью соответствующая базовым правозащитным обязательствам в рамках ОБСЕ... К сожалению, двойные стандарты надежно закрепились как визитная карточка Брюсселя и его подопечных", – заявили в дипмиссии.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу говорит, что Озеров уже несколько раз пытался получить согласие на визит к Гуцул.

"Посещение лица, осужденного именно за участие во вмешательстве во внутренние дела нашей страны государства, которое он (Озеров) представляет – это провокационные действия. Наша власть абсолютно правильно поступила, не позволив ему этого", – прокомментировал спикер.

Ранее Россия возмущалась тем, что президент Молдовы Майя Санду не спешит принимать верительные грамоты Озерова после того, как он прибыл в Кишинев.

Напомним, в августе 2025 года Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы, а секретаря партии "Шор" – к шести годам, признав виновными в соучастии в незаконном финансировании партии. Обе не признали вину.

Бывшего председателя Народного собрания (парламента) молдовской автономии Гагаузия Дмитрия Константинова приговорили к 12 годам колонии по обвинению в злоупотреблении служебным положением и присвоении денег.