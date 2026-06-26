Еврокомиссия хочет продлить временную защиту до марта 2028 года для всех украинцев, кроме дезертиров

В пятницу, 26 июня, Европейская комиссия обнародовала свое предложение о продлении Директивы о временной защите для украинцев, которые спасаются от войны в ЕС, еще на год, до 4 марта 2028 года.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер.

ЕС предлагает продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года, исключение составят те, кто сбегает от службы в украинской армии.

"Мы сегодня представляем предложение о продлении временной защиты еще на один год... до 4 марта 2028 года", – заявил Бруннер.

В то же время он сообщил, что предложение Еврокомиссии "учитывает оборонные потребности Украины, которые эволюционируют, и ее потребности в восстановлении".

"Наше предложение предусматривает, что временная защита не должна предоставляться новоприбывшим лицам, которым не разрешено выезжать из Украины из-за их военных обязательств согласно украинскому законодательству. Это то, о чем Украина нас просила, и это то, что мы делаем", – подчеркнул еврокомиссар.

Магнус Бруннер добавил, что этот вопрос "широко обсуждался с нашими украинскими партнерами, нашими украинскими друзьями, а также, конечно, с нашими государствами-членами".

Он подчеркнул, что это "защитит семьи, которые построили жизнь в Европе и интегрировались в принимающие общества, например, найдя работу, делая вклад в экономику ЕС, изучая язык, посещая школу, открывая бизнес".

Как сообщала "Европейская правда", Европейский Союз планирует принять решение относительно статуса украинских беженцев в июле 2026 года; если же это не удастся – то в сентябре.

Введенная в действие в марте 2022 года Директива о временной защите предоставила миллионам украинцев доступ к ряду прав в ЕС, не перегружая при этом систему предоставления убежища. Сначала она была задумана как краткосрочная чрезвычайная мера, но ее действие неоднократно продлевалось. Сейчас директива действует до 4 марта 2027 года.

Подробнее читайте в статье Защита не для всех. Как ЕС хочет изменить правила убежища украинцев и что ждет мужчин.