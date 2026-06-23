У Навроцкого возложили на Украину ответственность за ухудшение отношений

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что контакты и отношения между Украиной и Польшей находятся в плохом состоянии и это не из-за решения польского президента.

Об этом он заявил в эфире RMF FM, передает "Европейская правда".

"Контакты и отношения находятся в плохом состоянии, но не потому, что так или иначе поступил президент Навроцкий. А потому, что украинская сторона, по сути, решила пренебречь памятью о жертвах и договоренностями, достигнутыми в Варшаве", – сказал о польско-украинских отношениях Збигнев Богуцкий.

Глава Канцелярии президента Республики Польша добавил, что присвоение воинской части имени "героев УПА" является "недопустимым с точки зрения польской политики".

"Это было просто плохое решение, скандальное, оскорбительное для поляков и такое, что затрагивает нашу память, память об этих жертвах. Надеюсь, что это не было запланировано, потому что это свидетельствовало бы о еще худшем", – так на вопрос, был ли кризис в польско-украинских отношениях запланирован накануне годовщины Волынской трагедии, ответил глава президентской администрации.

Он подтвердил попытки наладить контакт между президентами, о чем говорил глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач, но до этого не дошло.

На вопрос, существуют ли еще какие-то каналы коммуникации между администрациями президентов Польши и Украины, он ответил: "Дипломатические каналы всегда функционируют".

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд украинских действующих и бывших чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Также встал вопрос, поедет ли Зеленский на нынешнюю Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в польском Гданьске.

Президент Украины заявил, что решение о лишении его ордена Белого Орла связано с внутренней политической борьбой в Польше и разжиганием настроений неприязни к украинцам.

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