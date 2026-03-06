В Эстонии приговорили к тюрьме россиянина за нарушение санкций ЕС

Суд в Эстонии признал российского предпринимателя Ивана Анчевского виновным в нарушении санкций Европейского Союза и приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По данным суда, было доказано, что Анчевский вместе со связанными с ним компаниями – российской ООО "Мелитек" и зарегистрированной в Эстонии Melitec Europe – организовал поставки из Швейцарии в Россию оборудования, запрещенного европейскими санкциями.

При этом суд оправдал предпринимателя по эпизодам, связанным с поставками товаров двойного назначения.

Как пояснил прокурор Вахур Верте, в случае подтверждения этих обвинений наказание могло бы достигать десяти лет лишения свободы.

По версии обвинения, поставляемое оборудование могло использоваться в военных целях, в частности для управления беспилотниками, но в самой компании утверждали, что техника предназначена для научных исследований.

Решение суда первой инстанции не вступило в законную силу.

Напомним, в начале февраля в немецкой Саксонии задержали депутата земельного парламента Йорга Дорнау от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" по подозрениям в обходе санкций против Беларуси.

Сообщалось также, что эстонские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении гражданина Эстонии, который пытался перевезти через границу 170 матрешек.