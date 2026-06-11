В Бельгии россиянина приговорили к 5 годам тюрьмы за экспорт РФ товаров двойного назначения

Суд в Бельгии признал виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы мужчину с гражданством России и Бельгии по делу об экспорте товаров двойного назначения в РФ.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Суд в Брюсселе приговорил Виктора Лабина, который имеет гражданство Бельгии и РФ, к 5 годам лишения свободы за нелегальный экспорт в Россию товаров и химических компонентов двойного назначения.

Судьи пришли к выводу, что Лабин играл центральную роль в поставках в Россию более 400 тонн товаров, в том числе датчиков, которые используются для фиксации или контроля подрыва, и химических веществ двойного назначения, как оксид иттрия.

Лабин и еще один предприниматель из Брюсселя подделывали таможенную документацию и направляли грузы через третьи страны, как Турция, Казахстан, Узбекистан, чтобы скрыть конечный пункт назначения.

Заочно судили также сына Виктора Лабина – Руслана, за посредническую роль. Ему присудили 6 лет заключения и выдали ордер на арест.

Адвокат осужденного настаивает, что экспорт данных химических веществ не является нелегальным, и что суд вынес неоправданно жесткий приговор только потому, что его подзащитный – россиянин.

Лабин-старший уже отсидел год под стражей, ожидая приговора.

Ранее в Эстонии приговорили к более 3 годам тюрьмы российского предпринимателя за нарушение санкций.

После масштабного обстрела ряда украинских городов, в том числе Киева, 24 мая европейским послам показали иностранные компоненты средств, которыми РФ нанесла удары.

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