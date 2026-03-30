В Германии арестовали украинца по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Германии арестовали гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже за военным ВСУ в пользу российской разведки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила Федеральная прокуратура Германии.

Обвиняемого, гражданина Украины Виталия М., арестовали в Хагене 27 марта.

На следующий день его доставили в Федеральный суд. Судья выдал ордер на арест подозреваемого и распорядился содержать его под стражей.

Виталия М. обвиняют в том, что он выполнял указания российской разведывательной службы. Обвиняемый по крайней мере с ноября 2025 года собирал информацию о мужчине, проживающем в Германии и участвовавшем в боевых операциях Вооруженных сил Украины.

Слежка, вероятно, служила для подготовки к дальнейшим разведывательным операциям против военного в Германии, добавили в прокуратуре. Дальнейшим расследованием занимается полиция Хагена.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Германии задержали двух человек, которые могли в интересах России собирать информацию о немецком поставщике дронов для Украины с целью подготовки нападения или диверсии.

В этом месяце немецкая Федеральная служба защиты конституции (BfV) заявила о росте уровня саботажа, шпионажа и других видов опасной деятельности, направленных против Германии.