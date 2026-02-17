Депутата ультраправой "АдН" оштрафовали за нацистский салют на предвыборном плакате

Члена парламента федеральной земли Бранденбург от партии "Альтернатива для Германии" Вилько Меллера оштрафовали на 11 тысяч евро за изображение гитлеровского приветствия на предвыборном плакате.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Региональный суд Франкфурта признал депутата Вилько Меллера виновным в использовании символики неконституционных организаций.

Дело касается плаката для предвыборной кампании Меллера в 2024 году.

На нем изображены мужчина и женщина, которые поднимают руки вверх под углом 45 градусов, образуя своеобразную крышу над тремя детьми, сидящими на диване.

Zum Wahlplakat hatte ich mich zuerst nicht geäußert.

Jetzt ist klar, das Stockfoto wurde für das Plakat gespiegelt. Warum?

Wilko Möller, der mit seinem Namen auf dem Plakat wirbt, ist bekannt für seine "versteckten" Botschaften und weiß es angeblich nicht. pic.twitter.com/hIbnWHUsTt – Ella  🇸🇪 (@Ella_von_T) July 31, 2024

По определению прокуратуры, этот жест имеет визуальное сходство с нацистским салютом.

Отмечается, что сторона обвинения также просила штраф в размере 2800 евро для графического дизайнера, который создал изображение. В итоге суд его оправдал.

Утверждается, что Меллер одобрил распространение плаката, несмотря на то, что знал о сходстве с запрещенным жестом. Сначала "Альтернатива для Германии" пыталась остановить производство. Однако в январе парламент Бранденбурга большинством голосов отклонил предоставление Меллеру иммунитета от судебного преследования.

Как сообщалось, в понедельник Нижняя Саксония признала немецкую ультраправую партию "Альтернатива для Германии" правоэкстремистской, что дает местным властям расширенные полномочия для надзора за партией как потенциальной угрозой демократии.

Также писали, что ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдН") планирует провести конференцию в Эрфурте в начале июля – ровно через столетие после съезда нацистской партии в Веймаре, историки и политики считают это преднамеренной провокацией.

Ранее лидер "АдН" Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны и стала самой популярной женщиной-политиком.