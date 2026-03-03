Зеленский назначил заместителя главы ОПУ послом в Италии

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении заместителя руководителя ОПУ Игоря Брусило послом Украины в Италии.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

Другим указом Зеленский уволил Брусило с должности заместителя руководителя Офиса президента.

До Брусило послом Украины в Италии был Ярослав Мельник. Он занимал эту должность с сентября 2020 до 21 июля 2025 года. После этого его назначили послом Украины в Бельгии.

Игорь Брусило занимал должность заместителя руководителя ОПУ с марта 2021 года.

Напомним, в январе Зеленский назначил послом в Грузии дипломата Михаила Бродовича. При этом должность посла в Грузии была вакантной с 2022 года.

А в ноябре прошлого года Зеленский назначил Оксану Маркарову, бывшего посла Украины в США, своим советником по вопросам восстановления и инвестиций.