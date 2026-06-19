В Италии начал работу новый посол Украины

Новый посол Украины в Италии Игорь Брусило в пятницу официально начал свою дипломатическую миссию, вручив верительные грамоты президенту страны Серджо Маттарелле.

Об этом Брусило написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Посол поблагодарил Италию и итальянский народ "за искреннюю солидарность, последовательную поддержку Украины и всестороннюю помощь с первых дней полномасштабного российского вторжения".

"Вместе с коллегами в посольстве Украины в Италии продолжим развивать всестороннее сотрудничество между нашими государствами и укреплять дружеские связи между нашими народами, чтобы в Европу вернусь устойчивый мир и гарантированная безопасность", – добавил он.

Напомним, 3 марта президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении заместителя руководителя ОПУ Игоря Брусило послом Украины в Италии.

До Брусило послом Украины в Италии был Ярослав Мельник. Он занимал эту должность с сентября 2020 до 21 июля 2025 года. После этого его назначили послом Украины в Бельгии.

Игорь Брусило занимал должность заместителя руководителя ОПУ с марта 2021 года.

Напомним, в январе Зеленский назначил послом в Грузии дипломата Михаила Бродовича. При этом должность посла в Грузии была вакантной с 2022 года.

А в ноябре прошлого года Зеленский назначил Оксану Маркарову, бывшего посла Украины в США, своим советником по вопросам восстановления и инвестиций.