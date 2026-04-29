Глава дипломатической миссии США в Украине уходит с поста: СМИ пишут – из-за Трампа

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис покинет свой пост из-за разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.

Об этом изданию Financial Times сообщили источники, передает "Европейская правда".

Собеседники FT рассказали, что Дэвис, которая с мая прошлого года исполняла обязанности временного поверенного в делах США в Киеве, была разочарована своей ролью из-за разногласий с Трампом относительно его слабой поддержки Украины.

В частности, как отмечается, Дэвис, которая, как и ранее, аккредитована в качестве посла на Кипре, одновременно работая в Киеве, почувствовала себя застигнутой врасплох в октябре, узнав из сообщений СМИ, что Трамп выдвинул Джона Бреслоу, бизнесмена из Аризоны и спонсора Республиканской партии, на должность следующего посла на Кипре, сообщили эти источники. Дэвис не была заранее уведомлена об этом назначении.

Источники добавили, что Дэвис, которая в последние недели сообщила Госдепартаменту о своем уходе, планировала покинуть дипломатическую службу и завершить свою тридцатилетнюю карьеру.

Пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пиготт подтвердил, что Дэвис уходит в отставку, но утверждение о разногласиях с Трампом назвал "неправдивым".

"Посол Дэвис была стойкой сторонницей усилий администрации Трампа по установлению прочного мира между Россией и Украиной. Она с гордостью будет продвигать политику президента Трампа до тех пор, пока официально не покинет Киев в июне 2026 года и не уйдет в отставку из Госдепартамента", – отметил представитель Госдепа.

Дэвис – карьерная дипломатка, проработавшая три десятилетия в Государственном департаменте, в частности в Восточной Европе. До назначения в Киев и на Кипр в 2020 году она стала первым послом США в Беларуси с 2008 года.

Издание напоминает, что в декабре администрация США отозвала с должностей десятки послов по всему миру, поскольку американские чиновники стремились обеспечить, чтобы посольства отражали программу Трампа "Америка превыше всего".

Согласно данным мониторинга, проведенного Американской ассоциацией дипломатической службы, лишь 8% кандидатов на должности послов, выдвинутых президентом, являются карьерными дипломатами, что значительно меньше, чем 57% во время его первого срока.

В десятках посольств США по всему миру нет послов, утвержденных Сенатом, в частности в большинстве стран Ближнего Востока и в Украине.

Напомним, предшественница Дэвис, бывшая посол США Бриджит Бринк, покинула пост посла в апреле 2025 года. Впоследствии она прямо заявила, что решила покинуть пост из-за внешней политики администрации президента Дональда Трампа.

Она также подтвердила, что скандальный спор Зеленского и Трампа в Овальном кабинете – одна из причин ее отставки.

После отставки Бринк решила баллотироваться в Палату представителей в родном штате Мичиган.