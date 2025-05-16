Экс-посол США в Украине признала, что решила уволиться из-за Трампа

Бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк написала колонку, в которой прямо заявила, что решила покинуть пост из-за внешней политики администрации президента Дональда Трампа.

Колонку она опубликовала в издании Detroit Free Press, сообщает "Европейская правда".

Бринк пишет, что работа послом в Украине была "самой тяжелой" в ее жизни.

Она отметила, что уважает "право и обязанность президента определять внешнюю политику США" – при надлежащем контроле со стороны Конгресса.

"Роль дипломатической службы США заключается в реализации этой политики. К сожалению, с самого начала администрации Трампа политика заключалась в оказании давления на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию. Поэтому я не могла добросовестно выполнять политику администрации и считала своим долгом уйти в отставку", – рассказала Бринк.

Как отметила экс-посол, она не может "стоять в стороне, когда страна подвергается вторжению, демократия подвергается бомбардировкам, а гибель детей остается безнаказанной".

"Я считаю, что единственный способ обеспечить интересы США – это отстаивать демократию и противостоять автократам. Мир любой ценой – это вовсе не мир, а умиротворение. И история снова и снова учит нас, что умиротворение не приводит к безопасности, защищенности или процветанию. Оно приводит к новым войнам и страданиям", – подчеркнула Бринк.

Она добавила, что мир еще не видел "такого систематического, такого масштабного и такого ужасного насилия в Европе со времен Второй мировой войны".

Бринк отметила, что война РФ против Украины имеет значение для США, поскольку "то, как мы справимся с этой войной, о многом скажет как нашим друзьям, так и врагам".

"И если Путин добьется успеха, это станет сигналом для Китая, который подорвет баланс безопасности в Азии и во всем мире. Это будет иметь глубокие последствия для безопасности, защищенности и процветания Америки", – подчеркнула она.

По словам Бринк, "Америка, которую я люблю, та, которой служили наши деды, никогда не стояла бы в стороне и не позволила бы таким ужасам произойти".

"Когда Америка не возглавляет свободный мир, под угрозой оказывается наш собственный успех как нации...Я больше не являюсь американским дипломатом, но никогда не перестану верить в необходимость американского лидерства для обеспечения нашего будущего и предоставления надежды и возможностей...каждому американцу и многим другим людям во всем мире", – резюмировала она.

Об отставке Бриджит Бринк стало известно в апреле. СМИ ранее сообщали, что посол решила покинуть пост на фоне усиления разногласий с администрацией Трампа.

В начале мая Джули Дэвис приступила к исполнению обязанностей временной поверенной в делах в посольстве США в Киеве.