Британцы считают, что преемник Стармера будет лучшим премьером, чем лидер ультраправых

Британцы считают, что бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем, который, как ожидается, займет кресло премьер-министра после отставки Кира Стармера, был бы лучшим главой правительства, чем кто-либо из лидеров других британских партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, передает "Европейская правда".

В "прямых противостояниях" с лидерами каждой из четырех других основных партий британцы последовательно склонны считать, что Бернем был бы лучшим премьер-министром, хотя и с разным отрывом. Наибольшая разница прослеживается по сравнению с лидером ультраправой Reform UK Найджелом Фараджем – 43% опрошенных заявили, что Бернем был бы лучшим премьером, по сравнению с 23%, которые отдали предпочтение Фараджу.

Следует отметить, что в майском опросе отрыв главы правительства Кира Стармера от Фараджа был вдвое меньше.

Около 32% британцев говорят, что бывший мэр Большого Манчестера был бы лучшим премьером, чем лидер главной оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденох, которая набрала 28%.

По сравнению с лидером Партии зеленых Заком Полански, британцы отдали предпочтение Бернему с результатом 38% против 11%.

Он также опередил главу Либерально-демократической партии Эда Дейви с результатом 32% против 11%.

Как известно, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подошло к концу. Хотя официально конкурс на должность лидера Лейбористской партии начнется только в июле, Энди Бернема считают следующим премьер-министром Великобритании.

Во вторник стало известно, что британский премьер-министр Кир Стармер провел тайные переговоры со своим потенциальным преемником Энди Бернемом.

Стармер также заявил, что хочет добиться того, чтобы любые сбои во время передачи власти правительству Энди Бернема были "сведены к абсолютному минимуму".