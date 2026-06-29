Почти во всей Румынии объявили "красное" предупреждение из-за экстремальной жары

Почти по всей территории Румынии на понедельник, 29 июня, объявили "красный" уровень предупреждения из-за экстремальной жары.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Почти для всей Румынии, включая столицу Бухарест, на понедельник действует "красный" уровень предупреждения из-за экстремальной жары. Только в шести жудецах в восточной части страны ожидается более мягкая погода.

Digi24

Максимальные дневные температуры составят от 35 до 41°C. Наиболее жарко будет в западных регионах Банат и Кришана.

Жара продержится на территории страны примерно до утра 1 июля.

Еще на выходных в службе экстренной медицинской помощи Бухареста заявили о повышенном количестве обращений из-за жары. Во многих случаях пациенты получили тепловой удар или теряли сознание из-за перегрева и удушья.

Как известно, перед этим от экстремальной жары страдали страны Западной и Центральной Европы.

В Германии температуры били рекорды три дня подряд. Из-за жары начало разрушаться покрытие автобана, соединяющего восток и запад страны, а в Лейпциге пришлось остановить трамвайное движение.

В воскресенье в Чехии зарегистрировали второй температурный рекорд за два дня – 41,1°C. В Польше 40,5°C на западе страны стали самой высокой температурой за время наблюдений.