Майже у всій Румунії оголосили "червоне" попередження через екстремальну спеку

Майже по всій території Румунії на понеділок, 29 червня, оголосили "червоний" рівень попередження через екстремальну спеку.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Для майже всієї Румунії, включно зі столицею Бухарестом, на понеділок діє "червоний" рівень попередження через екстремальну спеку. Лише у шести жудцях в східній частині країни очікується м’якша погода.

Digi24

Максимальні денні температури становитимуть від 35 до 41°C. Найбільш спекотно буде у західних регіонах Банат і Крішана.

Спека протримається на території країни приблизно до ранку 1 липня.

Ще вихідними у службі екстреної медичної допомоги Бухареста заявили про підвищену кількість звернень через спеку. У багатьох випадках пацієнти отримали тепловий удар або непритомніли через перегрів і задуху.

Як відомо, перед цим від екстремальної спеки потерпали країни Західної і Центральної Європи.

У Німеччині температури били рекорди три дні поспіль. Через спеку почало руйнуватися покриття автобану, що з’єднує схід і захід країни, а у Лейпцигу довелось зупинити трамвайний рух.

У неділю в Чехії зареєстрували другий температурний рекорд за два дні – 41,1°C. У Польщі 40,5°C на заході країни стали найвищою температурою за час спостережень.