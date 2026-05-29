Киев отреагировал на гнев Польши из-за переименования подразделения ССО в честь "Героев УПА"

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали резкую реакцию польских политиков и чиновников на решение президента Владимира Зеленского о присвоении украинскому военному подразделению названия "Героев УПА".

Об этом в комментарии журналистам заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий, сообщает "Европейская правда".

Представитель украинского внешнеполитического ведомства выразил сожаление, что этот скандал произошел "вопреки более широкой тенденции к решению проблемных вопросов украинско-польских отношений, которая наблюдалась в течение предыдущих полутора лет".

Он напомнил, что за это время стороны приложили много усилий "для решения сложных вопросов исторического прошлого, налаживания диалога и взаимопонимания".

В этом контексте Тихий упомянул о решении возобновить процесс поисков и эксгумаций жертв Волынской трагедии и возобновления деятельности Конгресса историков.

"Дискуссия о прошлом должна быть профессиональной и основываться на достоверных источниках. Наша история подтверждает, что от споров украинцев и поляков выигрывает только Москва", – подчеркнул представитель украинского МИД.

Он заверил, что, инициируя присвоение почетного звания своему подразделению, бойцы ССО "точно не ставили целью оскорбить дружественный польский народ".

"Для них борьба УПА символизирует исключительно противостояние имперской политике Москвы – и ни в коем случае не направлена против поляков", – добавил Тихий.

По его словам, история украинского и польского народов "имеет разные страницы – как славные, так и трагические".

"В предыдущие эпохи украинцы и поляки вместе одерживали немало славных побед над извечным врагом в Москве – от Орши до Чуда на Висле. В то же время невозможно отрицать трагические страницы, в частности преступления против гражданского населения, которые совершали, в частности, военные украинских и польских подразделений во время Второй мировой войны", – указал он.

Тихий отметил, что "Украина не уклоняется от этого разговора, конструктивно отвечает на запросы польской стороны относительно эксгумаций, шаг за шагом выстраивает диалог историков и экспертов, стремится к диалогу по чувствительным страницам прошлого без политизации".

"Не можем позволить ссорам из-за прошлого подорвать наше сопротивление общему врагу сейчас, когда Украина при поддержке Польши сдерживает российскую агрессию. Мы благодарны Польше и польскому народу, которые с первых минут этой неспровоцированной и преступной войны поддерживают Украину. Со своей стороны, подчеркиваем готовность и в дальнейшем делиться опытом и наработками, добытыми кровью на поле боя", – резюмировал он.

Президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Это решение вызвало возмущение МИД Польши. В четверг состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Босацкого с послом Украины Василием Боднаром, которому выразили протест и объяснили, что этот шаг является болезненным для поляков.

Также стало известно, что польский президент Кароль Навроцкий будет добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши из-за его решения присвоить элитному подразделению украинских ССО название Героев УПА.