В Навроцкого заявили, что Зеленский должен извиниться за присвоение подразделению названия "Героев УПА"

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен извиниться перед Каролем Навроцким за присвоение украинскому подразделению названия "Героев УПА".

Как пишет "Европейская правда", об этом политик заявил в эфире программы Graffiti, передает RMF24.

Пшидач заявил, что украинский президент должен позвонить польскому коллеге и "во-первых, извиниться за этот случай, а во-вторых, объяснить всю напряженность".

"Вы думаете, украинцы не осознают реакцию, которую это могло бы вызвать в Польше?" – добавил он.

Чиновник также заявил, что решение Зеленского присвоить почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ является попыткой построить собственный нарратив перед потенциальными выборами в Украине.

"Я думаю, что, во-первых, они расценили это как внутриукраинский элемент построения политического нарратива. Напомню, что, возможно, вскоре в Украине состоятся выборы, и этот правый фланг, видимо, также имеет значение. Во-вторых, они решили, что, возможно, это разделит польскую политическую сцену. И, к сожалению, кажется, это удается", – заявил Пшидач.

Он добавил, что решение президента Украины было "возмутительным" и требовало жесткой реакции – такой, какую выразил Навроцкий.

"Решительный ответ был необходим, и именно поэтому президент решил, что Зеленский не достоин получить орден Белого Орла после того, что он сделал, и вследствие решений, которые он принял", – сказал Пшидач.

Напомним, после указа Зеленского о переименовании подразделения ССО в четверг состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Босацкого с послом Украины Василием Боднаром, которому выразили протест и объяснили, что этот шаг является болезненным для поляков.

Также стало известно, что польский президент Кароль Навроцкий будет добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши из-за его решения присвоить элитному подразделению украинских ССО название Героев УПА.

На фоне скандала в МИД Украины заявили, что, инициируя присвоение почетного звания своему подразделению, бойцы ССО "точно не ставили целью оскорбить дружественный польский народ".