Генсек НАТО заявил о новых обещаниях помощи Украине от союзников
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время министерской встречи стран Альянса услышал "много обнадеживающих комментариев" от союзников относительно помощи Украине.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в шведском Хельсингборге, передает "Европейская правда".
Перед встречей министров иностранных дел НАТО Рютте выразил свое недовольство тем, что основную работу в закупке оружия в США для Украины в рамках PURL делают только 6-7 европейских государств.
После заседания журналисты спросили у чиновника, изменилась ли эта ситуация.
Рютте заверил, что получил положительную реакцию от союзников. Он добавил, что будет следить за тем, чтобы они воплотили свои обещания в жизнь.
"Я получил много обнадеживающих комментариев по этому поводу. Конечно, теперь нам надо посмотреть, выполнят ли они свои обещания. И я сделаю все, чтобы они их выполнили. Но должен сказать, что это было вполне понятно всем присутствующим", – заявил генсек НАТО.
Как сообщала "Европейская правда", поддержка Украины будет одной из тем обсуждения на встрече министров стран НАТО в Швеции, и Норвегия будет призывать увеличивать взносы в украинские оборонные возможности.
На полях встречи также ожидается заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел в формате неформального ужина, к которому присоединится украинский министр Андрей Сибига.
Накануне, 21 мая, Сибига обсудил с генсеком Марком Рютте угрозы со стороны России и Беларуси.