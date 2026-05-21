Сибига обсудил с Рютте угрозы со стороны России и Беларуси

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в кулуарах министерской встречи Альянса в шведском Хельсингборге.

Об этом Сибига сообщил в сети X, передает "Европейская правда".

Украинский министр проинформировал генсека НАТО об усилении военных угроз со стороны России, исходящих из Беларуси, в отношении Украины и Европы в целом.

Сибига подчеркнул, что в настоящее время необходимо мощное коллективное сдерживание, которое помешает планам Москвы и Минска.

Чиновники также обсудили последние изменения на поле боя и дальнобойные удары Украины по России, а также необходимость развития инициативы PURL по закупке американского вооружения.

Среди тем обсуждения также были мирные переговоры о завершении войны.

"Мы также говорили о мирных усилиях и роли Европы. Для продвижения дипломатических усилий давление на Москву остается критически важным. Я еще раз подчеркнул, что санкции не должны ослабляться", – заявил Сибига.

Напомним, 21-22 мая в Хельсингборге в Швеции состоится встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. В ее рамках также ожидается заседание Совета Украина-НАТО в формате неформального ужина, к которому присоединится украинский министр Андрей Сибига.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что на встрече в шведском Хельсингборге речь пойдет о войне на Ближнем Востоке и об усилении поддержки Украины.