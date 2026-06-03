В Дании представили состав нового правительства

В Дании в среду, 3 июня, представили состав нового правительства во главе с премьером Метте Фредериксен после достижения коалиционного соглашения между четырьмя партиями.

Об этом сообщает DR, информирует "Европейская правда".

Фредериксен, которая будет занимать должность премьер-министра уже третий срок, представила свое правительство, в состав которого войдет 21 министр.

Стоит отметить, что одно из ключевых для Украины Министерство иностранных дел сохранил за собой лидер центристской партии "Умеренные" Ларс Лёкке Расмуссен.

Еще одно важное для Украины Министерство обороны возглавит Йеппе Брюус Кристенсен – член Социал-демократической партии Фредериксен. Ранее он занимал должности министра по вопросам налогообложения и министра по вопросам зеленого перехода.

При этом количество министерств в новом правительство сократили с 25 до 21.

В новом правительстве впервые в истории Дании женщин-министров больше, чем мужчин: 11 из 21 министров – женщины.

В понедельник Метте Фредериксен заявила, что ей удалось договориться о формировании левоцентристского правительства через несколько месяцев после парламентских выборов.

Объявление о коалиционном соглашении между Социал-демократами премьера Метте Фредериксен, Социал-либералами, "Зелеными левыми" и центристской партией "Умеренные" положила конец двум месяцам неопределенности после мартовских выборов.

На следующий день была представлена коалиционная программа, в которой новое правительство уверяет, что и в дальнейшем будет противостоять давлению США по Гренландии.

Также в правительстве пообещали решать проблему кризиса стоимости жизни, введя такие меры, как снижение НДС на продукты питания вдвое и обеспечение бесплатного общественного транспорта для молодежи.