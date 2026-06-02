В Дании сформировали новое правительство: проукраинская премьер остается у власти

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в понедельник заявила, что ей удалось сформировать левоцентристское коалиционное правительство через несколько месяцев после парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Соглашение о формировании правительства меньшинства обеспечивает Фредериксен третий подряд срок на посту премьер-министра, положив конец месяцам неопределенности после мартовских выборов, по результатам которых 12 партий получили места в датском парламенте.

"Я посетила Его Величество короля и сообщила, что после длительных переговоров правительство может быть сформировано", – заявила Фредериксен журналистам.

После более чем двух месяцев переговоров, в ходе которых и социал-демократы, и правые либералы стремились возглавить новое правительство, именно 48-летняя Фредериксен обеспечила необходимую поддержку со стороны партий в парламенте.

"Это правительственная платформа для людей, живущих в Дании, для будущих поколений, а также для животных", – сказала она.

Общие приоритеты правительства будут представлены во вторник, а министров назначат в среду, сказала Фредериксен.

Помимо социал-демократов, в состав нового правительства войдут социал-либералы, "Левые зеленые" и центристская партия "Умеренные", которые для обеспечения парламентского большинства будут полагаться преимущественно на ультралевый "Красно-зеленый альянс", хотя они также могут искать поддержки у других партий во время отдельных голосований.

Агентство отмечает, что новое правительство знаменует поворот Фредериксен влево, хотя в течение последних четырех лет она возглавляла необычную коалицию, объединявшую левые и правые силы: ее Социал-демократов, "Умеренных" и Либералов.

Напомним, Фредериксен получила еще один шанс сформировать правительство после того, как переговоры с правоцентристскими силами под руководством министра обороны Троельса Лунда Поульсена провалились.

Поульсена, лидера правой Либеральной партии, в начале мая попросили изучить варианты формирования правительства после того, как предыдущие переговоры Фредериксен о коалиции провалились. Тогда партия "Умеренные" вышла из переговоров.

Читайте подробнее: Друзья Украины ищут премьера: почему Метте Фредериксен может потерять пост в правительстве Дании.