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У Данії представили склад нового уряду

Новини — Середа, 3 червня 2026, 11:28 — Ірина Кутєлєва

У Данії у середу, 3 червня, представили склад нового уряду на чолі з прем’єркою Метте Фредеріксен після досягнення коаліційної угоди між чотирма партіями.

Про це повідомляє DR, інформує "Європейська правда".

Фредеріксен, яка обійматиме посаду прем'єр-міністерки вже третій термін, представила свій уряд, до складу якого увійде 21 міністр.

Варто зазначити, що одне з ключових для України Міністерство закордонних справ зберіг за собою лідер центристської партії "Помірковані" Ларс Льокке Расмуссен.

Ще одне важливе для України Міністерство оборони очолить Єппе Брюус Крістенсен – член Соціал-демократичної партії Фредеріксен. Раніше він обіймав посади міністра з питань оподаткування і міністра з питань зеленого переходу.

При цьому кількість міністерств в новому уряд скоротили з 25 до 21.

У новому уряді вперше в історії Данії жінок-міністрів більше, ніж чоловіків: 11 із 21 міністрів – жінки.

У понеділок Метте Фредеріксен заявила, що їй вдалося домовитись про формування лівоцентристського уряду через кілька місяців після парламентських виборів.

Оголошення про коаліційну угоду між Соціал-демократами прем’єрки Метте Фредеріксен, Соціал-лібералами, "Зеленою лівицею" та центристською партією "Помірковані" поклала край двом місяцям невизначеності після березневих виборів.

Наступного дня була представлена коаліційна програма, в якій новий уряд запевняє, що й надалі протистоятиме тиску США щодо Гренландії.

Також в уряді пообіцяли вирішувати проблему кризи вартості життя, запровадивши такі заходи, як зниження ПДВ на харчові продукти вдвічі та забезпечення безкоштовного громадського транспорту для молоді.

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