Новое правительство Дании обещает и дальше противостоять давлению США по Гренландии

Новое левоцентристское правительство Дании пообещало и в дальнейшем противостоять давлению США по Гренландии и решать проблему кризиса стоимости жизни, введя такие меры, как снижение НДС на продукты питания вдвое и обеспечение бесплатного общественного транспорта для молодежи.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Объявление о коалиционном соглашении между Социал-демократами премьера Метте Фредериксен, Социал-либералами, "Зеленой левой" и центристской партией "Умеренные" положило конец двум месяцам неопределенности после мартовских выборов.

Новая правительственная коалиция знаменует поворот влево для Фредериксен, которая в течение последних четырех лет возглавляла необычный лево-правый альянс.

В ближайшие приоритеты нового датского правительства входят дипломатические переговоры с США и НАТО по Гренландии.

"Правительство будет твердо отстаивать суверенитет королевства, территориальную целостность и право на самоопределение", – говорится в коалиционной программе.

Вооруженные силы Дании будут и в дальнейшем расширяться на фоне беспокойства относительно приверженности США к европейской безопасности, отмечается в документе.

Однако, чтобы заручиться поддержкой "Красно-зеленого альянса" и других левых партий, Фредериксен также пообещала обеспечить датчанам бесплатную стоматологическую помощь в течение 10 лет, а также бесплатный общественный транспорт для всех лиц в возрасте до 22 лет.

НДС на продукты питания будет уменьшен вдвое, а на фрукты и овощи – отменен вообще. Эти меры направлены на преодоление кризиса стоимости жизни.

Фредериксен также заявила, что ее будущее правительство будет твердо придерживаться жесткой иммиграционной политики Дании.

"Это абсолютно необходимо для сплоченности нашего общества, и поэтому мы хотим депортировать больше иностранных преступников", – сказала она журналистам.

В понедельник Метте Фредериксен заявила, что ей удалось договориться о формировании левоцентристского правительства через несколько месяцев после парламентских выборов.

Фредериксен получила еще один шанс сформировать правительство после того, как переговоры с правоцентристскими силами под руководством министра обороны Троэльса Лунда Поульсена провалились.

Поульсена, лидера правой Либеральной партии, в начале мая попросили изучить варианты формирования правительства после того, как предыдущие переговоры Фредериксен по коалиции провалились. Тогда партия "Умеренные" вышла из переговоров.