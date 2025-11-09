В Португалии десятки тысяч людей протестовали против предлагаемых трудовых реформ

В португальской столице Лиссабоне в субботу десятки тысяч людей вышли на протест против трудовых реформ, предложенных правоцентристским правительством.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Протест был организован главным профсоюзным объединением страны в связи с пересмотром трудового законодательства, которое, по словам премьер-министра Луиша Монтенегро, направлено на повышение производительности и гибкости на рынке труда.

Другие спорные элементы включают ограничение срока, в течение которого кормящие грудью женщины могут претендовать на гибкий график работы, и сокращение отпуска в связи с потерей ребенка.

Противники хотят, чтобы пакет реформ был отозван, и заявляют, что он угрожает правам работников.

AP

Демонстранты несли плакаты с надписью "Нет пакету трудовых реформ" и требовали повышения заработной платы.

Нынешняя минимальная заработная плата в Португалии составляет 870 евро в месяц. Протестующие несли плакаты с требованием повысить ее до 1050 евро в 2026 году.

Законопроект должен быть представлен в парламент, где, как ожидается, он будет принят при поддержке ультраправой и крупнейшей оппозиционной партии Chega ("Хватит").

Организаторы субботней акции протеста объявили всеобщую забастовку на 11 декабря.

