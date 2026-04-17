В столице Португалии Лиссабоне в пятницу десятки тысяч людей вышли на улицы, протестуя против планируемых правительством трудовых реформ.

Об этом сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

По мнению профсоюзов, предложенные правительством реформы приведут к ущемлению прав работников и усугубят проблему нестабильности занятости из-за упрощения процедур аутсорсинга и ограничения оплачиваемых сверхурочных часов.

В сентябре правительство меньшинства одобрило проект закона о внесении поправок в Трудовой кодекс, направленный на решение проблемы структурно низкой производительности труда.

Однако в декабре это вызвало первую за последние более десяти лет всеобщую забастовку, во время которой профсоюзы обвинили правительство в том, что оно встало на сторону работодателей, чтобы лишить прав низкооплачиваемых работников, борющихся с ростом стоимости жизни.

Крупнейший профсоюз Португалии, CGTP, заявил, что 17 апреля "десятки тысяч" людей заняли главный проспект столицы, тогда как полиция не предоставила оценок количества демонстрантов.

Хотя правительство отказалось от некоторых мер, вызвавших яростное сопротивление, в частности от планов упростить процедуру увольнения по уважительным причинам, профсоюзы заявляют, что серьезные опасения остаются.

К ним относятся предложения отменить ограничения на аутсорсинг и создать "индивидуальные банки времени", которые позволят работникам работать до двух часов сверх стандартного восьмичасового рабочего дня без немедленной оплаты сверхурочных часов, которые будут компенсироваться позже в пределах годового лимита в 150 часов.

В правительстве Португалии заявили, что законопроект должен повысить уровень производительности и гибкости на рынке труда.