Все рейсы в двух аэропортах Бельгии отменены из-за неожиданной забастовки

Все вылеты и прилеты в аэропорты Брюсселя и Шарлеруа были отменены во вторник во второй половине дня из-за незапланированной забастовки бельгийских авиадиспетчеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Оба аэропорта подтвердили, что так называемая стихийная забастовка в национальной службе управления воздушным движением Skeyes началась в 14:00.

Брюссельский аэропорт в Завентеме посоветовал пассажирам, которые должны были вылететь, не приезжать в аэропорт на рейсы, запланированные между 14:00 и 19:00, поскольку все они были отменены. В сообщении по электронной почте аэропорт отметил, что это коснулось около 140 рейсов.

"Рейсы, запланированные на период с 19:00 до 21:00, будут задержаны до 21:00, если это возможно", – отметил аэропорт.

Аэропорт в Шарлеруа сообщил, что эта неожиданная акция уже "привела к отмене многочисленных рейсов в промежутке времени с 6:30 до 9:30". Ожидается, что возобновление забастовки во второй половине дня нарушит большинство вылетов и прилетов до 21:00.

По данным бельгийской общественной телерадиокомпании VRT, забастовка в компании Skeyes связана с переговорами между руководством и профсоюзами о новом цифровом центре управления, обслуживающем аэропорт в Шарлеруа и грузовой аэропорт Льежа.

Ryanair сообщила, что забастовка привела к отмене 100 ее рейсов, что затронуло почти 20 000 пассажиров.

"Хотя мы уважаем право на забастовку, недопустимо, что авиакомпании не были предупреждены о сегодняшней забастовке бельгийских диспетчеров воздушного движения", – заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

В Португалии в апреле протестовали против запланированной трудовой реформы.

В начале мая десятки тысяч школьников в Германии протестовали против возможного возвращения обязательной военной службы.