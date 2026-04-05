Во Франции из-за схода лавины погиб лыжник из-за схода лавины

Во Франции в горном массиве Пиренеи в результате схода лавины погиб лыжник.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В местной прокуратуре сообщили, что инцидент произошел в пиренейской коммуне Валь-де-Сос в субботу, 4 апреля.

40-летний мужчина во время катания попал под лавину. На спасение быстро отправились горные спасательные службы, но на момент прибытия помощи лыжник уже умер. Сообщается, что он проживал в этом же регионе в районе города Тулуза.

В Италии в конце марта в результате схода лавины погибли двое лыжников.

В Польше ранее на этой неделе эвакуировали с гор вертолетом группу туристов, которые из-за непогоды застряли в высокогорном укрытии.