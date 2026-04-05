Во Франции из-за схода лавины погиб лыжник из-за схода лавины
Новости — Воскресенье, 5 апреля 2026, 14:29 —
Во Франции в горном массиве Пиренеи в результате схода лавины погиб лыжник.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
В местной прокуратуре сообщили, что инцидент произошел в пиренейской коммуне Валь-де-Сос в субботу, 4 апреля.
40-летний мужчина во время катания попал под лавину. На спасение быстро отправились горные спасательные службы, но на момент прибытия помощи лыжник уже умер. Сообщается, что он проживал в этом же регионе в районе города Тулуза.
В Италии в конце марта в результате схода лавины погибли двое лыжников.
В Польше ранее на этой неделе эвакуировали с гор вертолетом группу туристов, которые из-за непогоды застряли в высокогорном укрытии.
