В Греции на Олимпе нашли мертвым альпиниста из Испании

В понедельник в Греции на горе Олимп нашли мертвым испанского альпиниста, который несколько дней считался пропавшим без вести.

Об этом сообщает Euronews.

Как отмечается, речь идет о 25-летнем Франсиско де Пауле из Хаены. По имеющимся данным, во вторник, 19 мая, в шесть утра он вышел из приюта и попытался самостоятельно подняться на вершину высотой 2 918 метров.

Власти разыскивали мужчину с 20 мая, после того как его отец забил тревогу, поскольку не мог связаться с ним по телефону.

Поисково-спасательная операция проводилась с большими трудностями и периодически прерывалась из-за непогоды в горном массиве.

