Зеленський: ми домовилися про швидке постачання Patriot, вирішуємо проблему з грошима

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі домовленості зі США та партнерами про постачання нових систем Patriot, на які зараз терміново шукають гроші.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів у Києві на спільній пресконференції з генсеком НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами президента, ця домовленість початково була узгоджена ще у 2025 році, але зараз, коли дійшло до виконання, виникла проблема. Він наголосив, що йдеться про постачання нових систем Patriot, а також нововиготовлених ракет до них. "Кількість систем я не можу розголошувати", – додав президент.

За його словами, йдеться про складну систему обміну, за якою інші країни поступилися Україні своїм місцем у черзі на нові системи ППО.

"Черга на системи Patriot вимірюються в роках, оцей новий пакет (замовлених систем. – "ЄП") ми могли би отримувати приблизно з 2030 року, що мене не влаштовувало... Тому була домовленість з деякими країнами, які могли би нам віддати свою чергу, щоб ми отримали систему Patriot. Але ви можете взяти цю чергу, тільки якщо ви проплатили контракт. І ми повинні проплатити", – пояснив Зеленський.

За словами президента, з цією проплатою виникли проблеми через те, що уряд розраховував "на партнерські гроші", які досі не надійшли. Як відомо, зі схваленням пакета допомоги ЄС на початку року виникла проблема через угорське вето.

"Ми повинні що завгодно зробити, але проплатити цей контракт. Інакше всі системи і ракети прийдуть у 2030 році", – додав президент.

За його словами, саме цим була обумовлена його жорстка заява про можливі кадрові висновки через проблеми з контрактом на Patriot.

"Я знаю, що складно, але МЗС, РНБО, Міноборони зобов'язані це зробити… Ми повинні знайти ці гроші. Не важливо, де. Просто їх знайти. Тому що знайти Patriot і знайти чергу – складніше", – додав він.

Нагадаємо, Швейцарія замовила п'ять систем Patriot у 2022 році, спочатку розраховуючи, що вони будуть поставлені у 2026-2028 роках, але цей термін був відтермінований на чотири-п'ять років через війну в Україні.

Зрештою у травні Швейцарія заявила, що розгляне можливість закупівлі систем протиповітряної оборони в інших постачальників.