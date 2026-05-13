Швейцария рассматривает возможность приобретения альтернативных систем ПВО вместо Patriot

В среду Швейцария заявила, что рассмотрит возможность закупки систем противовоздушной обороны у других поставщиков после того, как США сообщили, что поставки ракетных систем Patriot, которые и так задерживались, будут еще больше отложены из-за войны в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении правительства.

Швейцария заказала пять систем противовоздушной обороны Patriot в 2022 году, сначала рассчитывая, что они будут поставлены в 2026-2028 годах, но этот срок уже был отсрочен на четыре-пять лет из-за войны в Украине.

Правительство Швейцарии заявило, что Вашингтон сообщил ему о дальнейшей задержке, уже на пять-семь лет, из-за войны в Иране.

"Все варианты приведут к задержкам с поставками, а также к значительным дополнительным расходам", – заявили в правительстве Швейцарии.

Швейцария ожидает получить ответ от пяти дополнительных поставщиков наземных систем противовоздушной обороны большой дальности до конца месяца. Они – из Германии, Франции, Израиля и Южной Кореи.

Правительство отметило, что будет отдавать предпочтение системам, произведенным в Европе.

Ожидается, что правительство примет решение о следующих шагах в ближайшие месяцы.

В апреле правительство Швейцарии заявило, что отказ от закупки систем Patriot является одним из вариантов.