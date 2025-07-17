США задерживают поставки систем Patriot для Швейцарии из-за приоритета Украины

Государственный департамент США сообщил Швейцарии о задержке в поставках систем противовоздушной обороны Patriot, ведь в приоритете сейчас Украина.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Швейцарии, передает The Guardian, пишет "Европейская правда".

В четверг, 17 июля, Государственный департамент США проинформировал Министерство обороны Швейцарии о задержке поставки систем противовоздушной обороны Patriot из-за решения о пересмотре приоритетов в пользу Украины.

В Швейцарии заявили, что пять систем Patriot, заказанных в 2022 году, должны были быть поставлены между 2027 и 2028 годами, но объявление США означает, что они будут задержаны на дальнейший срок.

"Пока неизвестно, сколько систем будет затронуто и коснется ли это также поставки управляемых ракет. Пока нельзя сделать никаких заявлений относительно точных сроков и дальнейших последствий для Швейцарии. Выяснение продолжается", – добавили в оборонном ведомстве страны.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По крайней мере для части европейских союзников США объявленный Трампом план покупки европейцами американского оружия для Украины стал сюрпризом, неопределенность остается и в вопросе, кто именно будет поставлять системы Patriot.

А командующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, в свою очередь, заявил, что оборонный Альянс готовит быстрое развертывание дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot в Украине.