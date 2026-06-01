СМИ: Мерц соберёт европейских лидеров для подготовки к встрече с Трампом на саммите НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует провести встречу с европейскими лидерами в конце этого месяца, чтобы разработать план налаживания отношений с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в июле.

Об этом агентству Bloomberg сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, лидеры Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши планируют собраться в Берлине, чтобы сформировать пакет мер, которые продемонстрируют усилия европейских союзников по принятию большей ответственности за свою оборону.

Один из них утверждает, что Мерц также планирует пригласить на встречу генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

По словам другого собеседника, министры обороны этих пяти стран планируют провести отдельную встречу в Париже 12 июня, чтобы согласовать общую позицию для саммита НАТО, а также обсудить структуры командования на случай расширения конфликта в Европе.

Напомним, на фоне споров с союзниками по поводу Ирана президент США Дональд Трамп принял решение о выводе 5 000 американских военных из Германии.

Он также допускал, что сократит численность американских войск в Испании и Италии.

Сообщалось также, что у Трампа создали список "непослушных" стран НАТО, которым он якобы хочет отомстить.

