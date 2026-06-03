Президент Украины подтвердил, что поедет на саммит НАТО в Анкару

Украина будет представлена на саммите НАТО делегацией, которую возглавит президент.

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что Украина согласилась участвовать в нескольких ключевых международных встречах, которые приближаются.

"Мы будем работать и на саммите "семерки" (G7), и на саммите НАТО в Анкаре, очень важном саммите", – добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос "ЕвроПравды", он заявил, что поедет на саммит в Анкару лично. Ранее анонсировалось участие Украины, но подтверждение участия президента прозвучало впервые.

"Я благодарен Марку Рютте за приглашение на этот саммит, и мы будем обязательно на этом саммите, будем работать... Сейчас еще не время раскрывать соответствующие наши идеи полностью, но устойчивость Украины, финансовые гарантии, их долгосрочность – это очевидная задача", – добавил президент.

Также в среду Рютте и Зеленский заявили, что ни одна из сторон не отказывается от необходимости вступления Украины в Альянс.

Напомним, Рютте объявил 22 мая, что пригласил Зеленского присоединиться к саммиту лидеров Альянса в Анкаре в июле.

В апреле Зеленский подтвердил участие Украины в саммите НАТО в Турции в начале июля.