Послы ЕС приступили к срочной подготовке к открытию первого кластера для Украины

В повестку дня вечернего заседания Комитета постоянных представителей (Coreper) в среду, 3 июня, по срочной процедуре внесено рассмотрение вопроса о начале процесса подготовки к официальному открытию для Украины и Молдовы кластера №1 "Основы".



Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников в дипломатических кругах.



Послы ЕС 3 июня обсудят начало процедуры открытия первого кластера "Основы" для Украины.



Источники "Европейской правды" сообщают, что в повестку дня заседания Coreper 3 июня этого же дня был добавлен отдельный пункт о начале официального процесса открытия кластера 1 "Основы" для Украины и Молдовы в их переговорах о вступлении в ЕС.



По данным одного из собеседников "ЕвроПравды", это стало возможным в результате положительных результатов переговоров технических команд Украины и Венгрии, о чем сообщила Совету ЕС венгерская сторона.

Как стало известно корреспондентке "ЕвроПравды", послы ЕС обсудят результаты скрининга по кластеру 1 "Основы", а также, если обсуждение будет успешным – результаты выполнения Украиной начальных критериев (opening benchmarks) по кластеру 1 "Основы".



Вопрос будет рассматриваться вечером 3 июня.



Как сообщала "Европейская правда", Украина и Молдова надеются на открытие в июне первых кластеров во вступительных переговорах с ЕС. Межправительственная конференция может состояться 15 или 16 июня.

По данным источников, пока речь идет об открытии только первого кластера "Основы". Украина призывает в июне открыть все кластеры в ее вступительных переговорах.



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